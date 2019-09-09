Клих не в реанимации, а в специальном отделении, - главный врач "Феофании"

9 сентября, 2019, 14:50

Освобожденный из российского плена Станислав Клих находится не в реанимации, а в специализированном отделении военного госпиталя

Об этом сообщил главный врач "Феофании" Игорь Семенов, передает Лига .

Врач отказался конкретизировать состояние освобожденного украинца, сославшись на конфиденциальность личных данных

Также информацию о тяжелом состоянии Клиха опровергла омбудсмен Людмила Денисова.

"Вы понимаете, все то время, которое ему пришлось терпеть в российских пытках, это очень трудно выдержать. Поэтому ему необходима поддержка и время, чтобы выздороветь", - сказала Денисова.

Напомним, что Клих освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".