 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКлих не в реанимации, а в специальном отделении, - главный врач "Феофании"

Клих не в реанимации, а в специальном отделении, - главный врач "Феофании"

Освобожденный из российского плена Станислав Клих находится не в реанимации, а в специализированном отделении военного госпиталя

Об этом сообщил главный врач "Феофании" Игорь Семенов, передает Лига .

Врач отказался конкретизировать состояние освобожденного украинца, сославшись на конфиденциальность личных данных

Также информацию о тяжелом состоянии Клиха опровергла омбудсмен Людмила Денисова.

"Вы понимаете, все то время, которое ему пришлось терпеть в российских пытках, это очень трудно выдержать. Поэтому ему необходима поддержка и время, чтобы выздороветь", - сказала Денисова.

Напомним, что Клих освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

9 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать