Клих не в реанимации, а в специальном отделении, - главный врач "Феофании"
9 сентября, 2019, 14:50
Освобожденный из российского плена Станислав Клих находится не в реанимации, а в специализированном отделении военного госпиталя
Об этом сообщил главный врач "Феофании" Игорь Семенов, передает Лига .
Врач отказался конкретизировать состояние освобожденного украинца, сославшись на конфиденциальность личных данных
Также информацию о тяжелом состоянии Клиха опровергла омбудсмен Людмила Денисова.
"Вы понимаете, все то время, которое ему пришлось терпеть в российских пытках, это очень трудно выдержать. Поэтому ему необходима поддержка и время, чтобы выздороветь", - сказала Денисова.
Напомним, что Клих освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".
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