Как искусственный интеллект и машинное обучение меняют контент-индустрию

9 сентября, 2019, 12:29

16 сентября на KYIV MEDIA WEEK экс-аналитик NASA и сооснователь компании Cinelytic Дев Сен расскажет, как алгоритмы предсказывают успех или провал фильма еще на этапе разработки сценария, а также о других чудесах использования искусственного интеллекта, которые сегодня стали реальностью

"Будущее уже наступило, и его не нужно бояться, — говорит Виктория Ярмощук, директор

компании Media Resources Management , организатора KYIV MEDIA WEEK. — В этом году в нашей программе как никогда много ивентов, посвященных теме высоких технологий: AR, VR, блокчейну в контент-индустрии. И нам очень приятно видеть в числе наших спикеров Дева Сена — человека с бэкграундом NASA, который прямо сейчас меняет мир кино и телевидения с помощью технологий искусcтвенного интеллекта и машинного обучения".

"На работе Дева Сена базировались решения на сотни миллиардов долларов", — рассказывает о своем деловом партнере Тобиас Куайссер (Tobias Queisser), CEO и сооснователь Cinelytic, ведущей мировой аналитической компании в области использования возможностей big data, искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI) и машинного обучения (Machine Learning, ML) в контент-индустрии. Сам Тобиас пришел в эту сферу из финансов — индустрии, которая уже давно использует МL для всего: от высокоскоростного трейдинга до просчета кредитных рисков. А Дев Сен (Dev Sen), физик по образованию, ранее 15 лет проработал в одной из самых высокотехнологичных организаций мира — Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), где занимался аналитикой операционных рисков для космических кораблей следующего поколения и разрабатывал область оценки рисков космических полетов. В 2013 году Тобиас Куайссер и Дев Сен основали компанию Cinelytic, и Дев также стал ее главным техническим директором.

Cinelytic — компания, объединившая возможности big data, AI, МL и облачных технологий для

создания уникальной платформы, которая позволяет профессионалам контент-индустрии быстрее и эффективнее принимать решения. Cinelytic стала одним из самых успешных стартапов в этой перспективной сфере. К примеру, только в прошлом году компания привлекла $2,25 млн инвестиций от T&B Media Global, крупнейшего таиландского кинофонда.

И вот уже совсем скоро сооснователь Cinelytic Дев Сен впервые приедет в Украину, чтобы 16

сентября выступить на крупнейшем медиафоруме Восточной Европы KYIV MEDIA WEEK (KMW) с презентацией "Как искусственный интеллект и машинное обучение меняют контент-индустрию".

Во вступительной части своего доклада Дев объяснит, что вообще такое AI и МL: в чем состоит

разница между этими понятиями. И приведет наглядные примеры использования этих технологий в контент-индустрии: кино, ТВ, видеоиграх и пр. А дальше — перейдет к детальному рассмотрению каждого из основных направлений применения.

Правильный просчет риков — залог успеха любого проекта. И без него просто не обойтись, если речь идет о многомиллионных космических инициативах, или — о вполне сопоставимых по бюджетам голливудских блокбастерах. В контексте кино высокие технологии могут помочь

просчитать и спрогнозировать кассовые сборы. Подсказать, как правильно попасть в целевую

аудиторию: какого актера лучше выбрать, какой жанровый или тематический акцент сделать, чтобы вероятнее всего заинтересовать тот или иной зрительский сегмент.

Прогнозирование рисков, тестирование сценарных и кастинговых решений, оптимизация моделей дистрибуции — далеко не полный список задач, для решения которых можно применять AI и МL. И ведущие голливудские студии уже обращаются к этим технологиям. В своей презентации Дев Сен, к примеру, расскажет, как именно AIи МL применялись в разработке и производстве киноверсии анимационной классики Disney "Король Лев" (THE LION KING, 2019), которая при бюджете в $260 млн на сегодня собрала около $1,5 млрд. А также в фильме "Гемини" (GEMINI MAN, 2019): научно- фантастическом боевике оскароносного Энга Ли (Ang Lee)с Уиллом Смитом (Will Smith) в главной роли.

Кроме того, Дев отдельно остановится на теме интеграции AI и МL в работу стриминговых платформ. Также он рассмотрит общие популярные вопросы и определит опасения относительно данных

технологий. Действительно ли все это так эффективно, как рассказывают? Есть ли какие-то проблемы и как их решают? Кто из ключевых игроков мирового аудиовизуального рынка уже внедрил в свои бизнес-процессы AI и МL? Как приобщиться к инновациям игрокам поскромнее? Правда ли, что скоро компьютерные алгоритмы будут писать сценарии, книги, музыку, снимать кино и в итоге попросту заменят людей, или же апокалиптические предсказания о подобном "восстании машин" — это миф, рожденный непониманием сути происходящего?

Обо всем этом и многом другом — 16 сентября в 11:00 на KYIV MEDIA WEEK в Hyatt Regency Kyiv на выступлении Дева Сена "Как искусственный интеллект и машинное обучение меняют контент- индустрию".

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9-й международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK пройдет 16-19 сентября в отеле Hyatt Regency в Киеве.

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