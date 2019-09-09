Кабмин ищет айтишникив всех уровней

9 сентября, 2019, 13:54

В правительстве появляется ряд IT-вакансий всех уровней

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале .

Искать следующих специалистов:

Руководители государственных предприятий или проектов. Здесь нужен управленческий опыт, и важно, опыт в IT .

. CTO / Tech Lead / Senior Dev. Языки программирования разные (Python, Ruby, JavaScript, Java, C ++), в зависимости от проектов.

Бизнес-аналитики. У нас здесь много бизнес-процессов, которые надо исследовать, упростить, перевести в цифру.

Специалисты по базам данных.

DevOps (cloud computing, CI / CD, deployment process)

Специалисты по кибербезопасности (опыт с международными стандартами и, возможно, КСЗИ).

"Если вам интересно попробовать принять участие в нашей невероятном приключении по перестройке Кабмина, отправьте свое резюме и краткое сопроводительное письмо на lets.rock.kabmin@gmail.com", - написал Дубилет.

По словам министра, если вы не айтишник, но хотите присоединиться к правительству на другие направления, то можно писать письма в этот же емейл, ведь сейчас в Кабмине "формируют пул кандидатов на все вакансии, которые появляются".