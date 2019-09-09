Кабмин ищет айтишникив всех уровней
9 сентября, 2019, 13:54
В правительстве появляется ряд IT-вакансий всех уровней
Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале .
Искать следующих специалистов:
- Руководители государственных предприятий или проектов. Здесь нужен управленческий опыт, и важно, опыт в IT.
- CTO / Tech Lead / Senior Dev. Языки программирования разные (Python, Ruby, JavaScript, Java, C ++), в зависимости от проектов.
- Бизнес-аналитики. У нас здесь много бизнес-процессов, которые надо исследовать, упростить, перевести в цифру.
- Специалисты по базам данных.
- DevOps (cloud computing, CI / CD, deployment process)
- Специалисты по кибербезопасности (опыт с международными стандартами и, возможно, КСЗИ).
"Если вам интересно попробовать принять участие в нашей невероятном приключении по перестройке Кабмина, отправьте свое резюме и краткое сопроводительное письмо на lets.rock.kabmin@gmail.com", - написал Дубилет.
По словам министра, если вы не айтишник, но хотите присоединиться к правительству на другие направления, то можно писать письма в этот же емейл, ведь сейчас в Кабмине "формируют пул кандидатов на все вакансии, которые появляются".
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