III конференция для правообладателей "Борьба с пиратством в Украине: 5 "зачем" и результаты борьбы с кражей контента" на KMW 2019

11 сентября, 2019, 11:10

Борьба с воровством контента в Украине – процесс непрерывный, долгоиграющий, но перспективный и экономически оправданный

Мы уже однозначно в этом убедились, и хотим поделиться опытом с другими участниками рынка, чтобы вместе усилить работу и ускорить этот непростой путь. Мы сформировали 5 "зачем" в борьбе с пиратством:

зачем правообладатели борются с пиратством, и какой доход они при этом сохраняют (не теряют);

зачем рекламодатели, банки и другой бизнес выступают против воровства интеллектуальной собственности, и что они от этого получают;

зачем украинскому государству бороться с пиратством, какие цели перед нами стоят;

зачем международное сообщество борется с пиратством и что это дает мировой экономике;

зачем пользователь (в Украине и за рубежом) потребляет нелегальный контент, почему так происходит, и что с этим делать.

Обо всем этом мы поговорим на KYIV MEDIA WEEK 17 сентября с 14:00 до 17:00 в конференц-зале London, Hyatt Regency Kyiv, на III конференции для правообладателей "Борьба с пиратством в Украине: 5 "зачем" и результаты борьбы с кражей контента".

Конференция является площадкой для владельцев бизнеса, юристов украинских и международных компаний и всех, кого касается тема защиты прав интеллектуальной собственности. Вы получите практические советы, присоединитесь к конструктивному диалогу, сможете вовлечься в принятие совместных решений относительно будущих действий.

Организатор – Общественный союз "Инициатива Чистое небо", созданный с целью развития легального аудиовизуального контента и борьбы с нарушением права интеллектуальной собственности.

Для гостей конференции для правообладателей действуют специальные условия регистрации на KMW. Подайте заявку на участие до 30 августа 2019 года, заполнив специальную форму по ссылке, и ожидайте письмо-подтверждение от организаторов.

Следите за новостями медиафорума на www.kyivmediaweek.com и на официальной Facebook странице KMW.

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