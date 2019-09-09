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Espreso.tvОбществоIII конференция для правообладателей "Борьба с пиратством в Украине: 5 "зачем" и результаты борьбы с кражей контента" на KMW 2019

III конференция для правообладателей "Борьба с пиратством в Украине: 5 "зачем" и результаты борьбы с кражей контента" на KMW 2019

Борьба с воровством контента в Украине – процесс непрерывный, долгоиграющий, но перспективный и экономически оправданный

Мы уже однозначно в этом убедились, и хотим поделиться опытом с другими участниками рынка, чтобы вместе усилить работу и ускорить этот непростой путь. Мы сформировали 5 "зачем" в борьбе с пиратством:

  • зачем правообладатели борются с пиратством, и какой доход они при этом сохраняют (не теряют);
  • зачем рекламодатели, банки и другой бизнес выступают против воровства интеллектуальной собственности, и что они от этого получают;
  • зачем украинскому государству бороться с пиратством, какие цели перед нами стоят;
  • зачем международное сообщество борется с пиратством и что это дает мировой экономике;
  • зачем пользователь (в Украине и за рубежом) потребляет нелегальный контент, почему так происходит, и что с этим делать.

Обо всем этом мы поговорим на KYIV MEDIA WEEK 17 сентября с 14:00 до 17:00 в конференц-зале London, Hyatt Regency Kyiv, на III конференции для правообладателей "Борьба с пиратством в Украине: 5 "зачем" и результаты борьбы с кражей контента".

Конференция является площадкой для владельцев бизнеса, юристов украинских и международных компаний и всех, кого касается тема защиты прав интеллектуальной собственности. Вы получите практические советы, присоединитесь к конструктивному диалогу, сможете вовлечься в принятие совместных решений относительно будущих действий.

Организатор – Общественный союз "Инициатива Чистое небо", созданный с целью развития легального аудиовизуального контента и борьбы с нарушением права интеллектуальной собственности. 

Для гостей конференции для правообладателей действуют специальные условия регистрации на KMW. Подайте заявку на участие до 30 августа 2019 года, заполнив специальную форму по ссылке, и ожидайте письмо-подтверждение от организаторов. 

Следите за новостями медиафорума на www.kyivmediaweek.com и на официальной Facebook странице KMW.

 Партнеры проекта: 

  • K7 Media – Интеллектуальный партнер 
  • MIPCOM – Международный партнер  
  • C21 Media – Международный медиапартнер
  • LG – Инновационный партнер
  • Госкино – Партнер 
  • The Wit –  Аналитический партнер
  • Vancouver Film School – Международный партнер 
  • FILM.UA Group –  Партнер 
  • Телеканал "Украина" – Партнер линейки ивентов, посвященных сериальному производству
  • Jack Daniels – Официальный партнер вечеринки KMW
  • Finlandia – Партнер вечеринки KMW
  • Cannes Corporate Media & TV Awards – Международный партнер
  • NATPE – Международный партнер
  • Filmteractive – Международный партнер
  • Так Треба Продакшн – Технический партнер
  • Телеканал Еспресо – Информационный телепартнер  
  • UA|TV – Международный телевизионный партнер
  • Фокус – Деловой медиапартнер
  • ЛІГА.net – Информационный партнер
  • PATRIOT RENTAL – Технический партнер
  • VGL cinema – Информационный партнер
  • Одесский международный кинофестиваль - Партнер
  • #Буквы - Информационный партнер

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