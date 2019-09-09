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Espreso.tvМирГоворить о снятии санкций с России еще рано, - глава МИД Франции

Говорить о снятии санкций с России еще рано, - глава МИД Франции


фото: reuters
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что пока не время снимать санкции против России

Об этом он сказал перед своим визитом в Москву вместе с министром обороны Флоренс Парли, сообщает Радио Свобода .

"Мы не отправляемся в Москву, чтобы снять санкции", - отметил Ле Дриан.

По его словам, для этого нужен прогресс в стабилизации ситуации в Украине.

"Тогда санкции могут быть постепенно пересмотрены, но мы еще не на этом этапе", - добавил глава МИД Франции.

В свою очередь Флоренс Парли заявила о "большом количество геостратегических вызовов, по которым во Франции и России общие интересы". "

"Конечно, мы не соглашаемся в определенных вопросах, но это заставляет нас усиливать диалог. Мы хотим выстроить честный и требовательный диалог по всем вопросам, демонстрируя открытость и одновременно выдвигая свои условия", - сказала Парли.

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