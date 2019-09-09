Горсовет Харькова не будет подавать иск против проведения Марша равенства, - Кернес
9 сентября, 2019, 16:10
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что Марш равенства не будут запрещать
Об этом сообщает Media Port.
Геннадий Кернес объяснил журналисту, почему городской совет изменил мнение и поддержал проведение мероприятия.
"Почему? Потому что мы видим, что это такое мероприятие, которому нужно обеспечить безопасность. Мы не можем ограничивать их, запретить ", - пояснил он.
Заместитель городского головы Игорь Терехов отметил, что городской совет будет способствовать обеспечению правопорядка во время мирного собрания, передают организаторы "ХаркивПрайду".
- Напомним, ранее в Харькове на заседании согласительной комиссии по проведению мероприятий не поддержали проведение "ХаркивПрайду" и ряда других мероприятий, запланированных на 15 сентября, и решили судиться.
- Организаторы "ХаркивПрайду" анонсировали, что в течение 9-15 сентября в Харькове пройдет "Pride Week", во время которого организуют несколько дискуссионных и образовательных мероприятий, а сам Марш равенства пройдет 15 сентября.
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