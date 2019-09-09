 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГорсовет Харькова не будет подавать иск против проведения Марша равенства, - Кернес

Горсовет Харькова не будет подавать иск против проведения Марша равенства, - Кернес


фото: facebook
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что Марш равенства не будут запрещать

Об этом сообщает Media Port.

Геннадий Кернес объяснил журналисту, почему городской совет изменил мнение и поддержал проведение мероприятия.

"Почему? Потому что мы видим, что это такое мероприятие, которому нужно обеспечить безопасность. Мы не можем ограничивать их, запретить ", - пояснил он.

Заместитель городского головы Игорь Терехов отметил, что городской совет будет способствовать обеспечению правопорядка во время мирного собрания, передают организаторы "ХаркивПрайду".

  • Напомним, ранее в Харькове на заседании согласительной комиссии по проведению мероприятий не поддержали проведение "ХаркивПрайду" и ряда других мероприятий, запланированных на 15 сентября, и решили судиться.
  • Организаторы "ХаркивПрайду" анонсировали, что в течение 9-15 сентября в Харькове пройдет "Pride Week", во время которого организуют несколько дискуссионных и образовательных мероприятий, а сам Марш равенства пройдет 15 сентября.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

9 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать