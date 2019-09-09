Горсовет Харькова не будет подавать иск против проведения Марша равенства, - Кернес

9 сентября, 2019, 16:10

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что Марш равенства не будут запрещать

Об этом сообщает Media Port.

Геннадий Кернес объяснил журналисту, почему городской совет изменил мнение и поддержал проведение мероприятия.

"Почему? Потому что мы видим, что это такое мероприятие, которому нужно обеспечить безопасность. Мы не можем ограничивать их, запретить ", - пояснил он.

Заместитель городского головы Игорь Терехов отметил, что городской совет будет способствовать обеспечению правопорядка во время мирного собрания, передают организаторы "ХаркивПрайду".