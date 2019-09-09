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Espreso.tvОбществоГазета Le Figaro написала "Kiev, Russie" для обозначения места обмена пленными между Украиной и РФ

Газета Le Figaro написала "Kiev, Russie" для обозначения места обмена пленными между Украиной и РФ

Французская газета Le Figaro подписала место обмена пленными между Украиной и Россией "Kiev, Russie", тем самым обозначив Киев территорией РФ

Это заметили в украинской группе в Facebook "И так поймут!" .

"Сначала они говорят" какая разница Kiev или Kyiv ", а затем французы пишут, что это Расея", - пишет в заметке сообщества Петр Волынский.

фото: Петр Волынский

Организация " По ту сторону новостей " исследовала, не является ли информация фейком:

"Зашли на страницу этой же статьи под названием" Обмен пленными между Украиной и Россией: "первый шаг" до "окончания этой ужасной войны" (Зеленский) ". Если включить видео , то действительно на первых секундах в левом верхнем углу увидим надпись "Kiev, Russie", - отметили там.

"Мы оставили под этим видео комментарий на английском и французском языках:" Уважаемые журналисты! Исправьте "Kiev, Russie" на "Киев, Украина" Спасибо ". Его зарегистрировали для модерации. Если комментарий соответствует уставу газеты, его опубликуют. Присоединяйтесь и вы - так будет больше шансов, что наше совместное смущение будет замеченным ", - призвали в" По ту сторону новостей ".

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