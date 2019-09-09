Газета Le Figaro написала "Kiev, Russie" для обозначения места обмена пленными между Украиной и РФ
Это заметили в украинской группе в Facebook "И так поймут!" .
"Сначала они говорят" какая разница Kiev или Kyiv ", а затем французы пишут, что это Расея", - пишет в заметке сообщества Петр Волынский.
фото: Петр Волынский
Организация " По ту сторону новостей " исследовала, не является ли информация фейком:
"Зашли на страницу этой же статьи под названием" Обмен пленными между Украиной и Россией: "первый шаг" до "окончания этой ужасной войны" (Зеленский) ". Если включить видео , то действительно на первых секундах в левом верхнем углу увидим надпись "Kiev, Russie", - отметили там.
"Мы оставили под этим видео комментарий на английском и французском языках:" Уважаемые журналисты! Исправьте "Kiev, Russie" на "Киев, Украина" Спасибо ". Его зарегистрировали для модерации. Если комментарий соответствует уставу газеты, его опубликуют. Присоединяйтесь и вы - так будет больше шансов, что наше совместное смущение будет замеченным ", - призвали в" По ту сторону новостей ".
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