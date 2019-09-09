ФСБшники заявляют, что задержали на границе с Крымом двух украинцев за "мошенничество" и "кражу"
Об этом сообщает пограничное управление российской ФСБ в аннексированном Крыму, передает Крым.Реалии.
Отмечается, что один из задержанных - житель Хмельницкой области, который следовал на остров через российский пункт пропуска "Джанкой". Силовики утверждают, что 40-летней украинец "с апреля 2019 года объявлен в федеральный розыск за мошенничество в крупных размерах, которое он совершил на территории полуострова".
Также ФСБ сообщают о задержании в российском пункте пропуска "Армянск" на выезде с полуострова крымчанина, который, как отмечается, "находится в розыске с 2016 года за совершение кражи со значительной ущербом".
Имена и фамилии задержанных не публикуют, любые их комментарии отсутствуют. Подтверждения этой информации из других источников нет.
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