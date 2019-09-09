Французское издание Le Figaro извинилось за "русский Киев"
Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter.
В частности, Киев был обозначен как "российский" в видеосюжете о возвращении украинских политических заключенных и моряков в Украину.
"Заметили досадную, как нас заверили, техническую, ошибку в видео Le Figaro о возвращении украинских политзаключенных и моряков. Недопустимо для известных медиа профессионалов. Редакция извинилась и исправила. Продолжаем следить за соблюдением принципов объективности в социальных сетях и СМИ", - написал Шамшур.
Заметили досадную, как нас заверили, техническую, ошибку в видео Le Figaro о возвращении украинских политзаключенных и моряков. Недопустимо для известных медиа профессионалов. Редакция извинилась и исправила.- Shamshur Oleh (@Shamshur_O) 9 сентября 2019 г.
Продолжаем следить за соблюдением принципов объективности в социальных сетях и СМИ. pic.twitter.com/bFPUd8DpCP
Издание уже исправило ошибку, о чем свидетельствует опубликованный послом скриншот отредактированного видео.
7 сентября Le Figaro опубликовало сюжет об обмене пленными между Украиной и РФ, в котором место происшествия указывалось как "Киев, Россия".
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