Французское издание Le Figaro извинилось за "русский Киев"

9 сентября, 2019, 17:18

Французское издание Le Figaro извинилось за ошибку в видео с "русским Киевом", которую они допустили в сюжете обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ

Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter.

В частности, Киев был обозначен как "российский" в видеосюжете о возвращении украинских политических заключенных и моряков в Украину.

"Заметили досадную, как нас заверили, техническую, ошибку в видео Le Figaro о возвращении украинских политзаключенных и моряков. Недопустимо для известных медиа профессионалов. Редакция извинилась и исправила. Продолжаем следить за соблюдением принципов объективности в социальных сетях и СМИ", - написал Шамшур.

Заметили досадную, как нас заверили, техническую, ошибку в видео Le Figaro о возвращении украинских политзаключенных и моряков. Недопустимо для известных медиа профессионалов. Редакция извинилась и исправила.

Продолжаем следить за соблюдением принципов объективности в социальных сетях и СМИ. pic.twitter.com/bFPUd8DpCP - Shamshur Oleh (@Shamshur_O) 9 сентября 2019 г.

Издание уже исправило ошибку, о чем свидетельствует опубликованный послом скриншот отредактированного видео.

7 сентября Le Figaro опубликовало сюжет об обмене пленными между Украиной и РФ, в котором место происшествия указывалось как "Киев, Россия".