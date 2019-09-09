Фамилия Цемаха была с самого начала переговоров об обмене, - помощник Зеленского

9 сентября, 2019, 08:40

Ермак считает, что вся информация, что Цемах является очень важным свидетелем, происходит от СМИ

Об этом в интервью Украинской правде рассказал помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленными и летал за освобожденными украинцами в Москву.

"Фамилия Цемаха была с самого начала переговоров", - уточнил Ермак.

Он ответил на вопрос, были ли переговоры по обмену Цемах с несколькими европейскими лидерами.

"Я не могу вам сказать, есть договоренность не раскрывать имен. Но могу подтвердить, что президент Зеленский имел консультации с некоторыми европейскими лидерами и все необходимые процедуры, на которых настаивала нидерландская сторона по Цемаху, были реализованы", - сказал Ермак.

По его словам, вся информация, что Цемах является очень важным свидетелем происходит от СМИ. Помощник Зеленского не думает, что освобождение Цемаха станет причиной пересмотра отношений Украины со странами-партнерами.

"Является ли он важным свидетелем, не является, это докажет суд. Тогда мы будем понимать, он был важным. Мне известно, и Россия, и Нидерланды являются участниками многих международных договоров, конвенций, предусматривающих предоставление помощи, участие в следствии и т.д. ", - добавил Ермак.