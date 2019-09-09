Евросоюз отреагировал на угрозы Эрдогана "открыть двери" для беженцев в Европу

9 сентября, 2019, 17:42

Пресс-секретарь Еврокомиссии Наташа Берто заявила, что ЕС придерживается положений подписанного с Турцией соглашения, которое определяет параметры помощи ЕС для этой страны и устройства беженцев

Об этом она сказала в ответ на угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "открыть двери" для беженцев в Европу, передает Укринформ .

"Мы уже обеспечили безопасную переправку в Европу 23 тысяч сирийских беженцев из Турции. Кроме того, мы уже предоставили заведениям по принятию беженцев в Турции 5,6 миллиарда евро из общего пакета в 6 млрд евро. Это финансирование, которое Евросоюз выделил для содержания беженцев в Турции", - сказала она.

По словам Берто, в ЕС преданы выполнению положений Соглашения ЕС-Турция, и убеждены, что смогут продолжить работу с турецкими партнерами в духе доброй воли.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Европу поддержать в создании зоны безопасности в Сирии, иначе они будут вынуждены "открыть двери" для мигрантов.