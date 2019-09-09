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Espreso.tvСпортЕвро-2020: где смотреть отборочные матчи понедельника

Евро-2020: где смотреть отборочные матчи понедельника


фото: uefa.com
9 сентября во отборочном турнире Евро-2020 Польша играет с Австрией, а Бельгия встречается с Шотландией

Отборочный турнир Евро-2020

6-й тур

9 сентября

Группа Е

19.00. Азербайджан - Хорватия, "Футбол 1"

21.45. Венгрия - Словакия

группа С

21.45. Северная Ирландия - Германия, "Футбол 1"

21.45. Эстония - Нидерланды

Группа G

21.45. Словения - Израиль

21.45. Польша - Австрия

21.45. Латвия - Македония

Группа I

21.45. Шотландия - Бельгия, "Футбол 2"

21.45. Сан-Марино - Кипр

21.45. Россия - Казахстан

 

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