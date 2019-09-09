Евро-2020: где смотреть отборочные матчи понедельника
9 сентября, 2019, 10:30
9 сентября во отборочном турнире Евро-2020 Польша играет с Австрией, а Бельгия встречается с Шотландией
Отборочный турнир Евро-2020
6-й тур
9 сентября
Группа Е
19.00. Азербайджан - Хорватия, "Футбол 1"
21.45. Венгрия - Словакия
группа С
21.45. Северная Ирландия - Германия, "Футбол 1"
21.45. Эстония - Нидерланды
Группа G
21.45. Словения - Израиль
21.45. Польша - Австрия
21.45. Латвия - Македония
Группа I
21.45. Шотландия - Бельгия, "Футбол 2"
21.45. Сан-Марино - Кипр
21.45. Россия - Казахстан
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