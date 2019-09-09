Доллар подешевел на 22 копейки
9 сентября, 2019, 09:02
Евро упало в цене на 33 копейки
Об этом говорится на сайте НБУ.
Поэтому в понедельник, 9 сентября, $ 1 стоит 25,09 грн.
Евро покупают по 27,66 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:
Там $ 1 покупают по 25,12 грн, продают - 25,16 грн.
Евро на черном рынке скупают за 27,60 грн, продают - 27,70 грн.
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