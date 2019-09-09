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Espreso.tvОбществоДоллар подешевел на 22 копейки

Доллар подешевел на 22 копейки

Евро упало в цене на 33 копейки

Об этом говорится на сайте НБУ.

Поэтому в понедельник, 9 сентября, $ 1 стоит 25,09 грн.

Евро покупают по 27,66 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $ 1 покупают по 25,12 грн, продают - 25,16 грн.

Евро на черном рынке скупают за 27,60 грн, продают - 27,70 грн.

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