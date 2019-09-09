День на фронте: оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенного оружия

9 сентября, 2019, 20:55

В понедельник, 9 сентября, по состоянию на 19:00 российские наемники на Донбассе 4 раза обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли укрепления Объединенных сил у Водяного по направлению Саханки из ручных противотанковых гранатометов, неподалеку Новотроицкого по направлению Докучаевска - из крупнокалиберных пулеметов, под Авдеевкой по направлению Каштанового - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские позиции вблизи Зайцевого по направлению Гольмовского из 82-мм минометов.