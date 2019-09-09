 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДень на фронте: оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенного оружия

День на фронте: оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенного оружия

В понедельник, 9 сентября, по состоянию на 19:00 российские наемники на Донбассе 4 раза обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли укрепления Объединенных сил у Водяного по направлению Саханки из ручных противотанковых гранатометов, неподалеку Новотроицкого по направлению Докучаевска - из крупнокалиберных пулеметов, под Авдеевкой по направлению Каштанового - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские позиции вблизи Зайцевого по направлению Гольмовского из 82-мм минометов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

9 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать