Чешский наемник на Донбассе подорвался на мине и потерял ногу
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Aktuálně.cz.
Ботка не намерен возвращаться на родину, где может получить серьезный тюремный срок за участие в незаконных вооруженных формированиях.
Боевик, получивший позывной "Кавказ", попал на восток Украины весной 2015 года из территории России и участвовал в боях против украинской армии. Ранее он занимался борьбой и работал охранником. Сейчас гражданин Чехии находится в одной из больниц на неподконтрольной Киеву территории.
В середине августа наемник получил серьезные ранения на передовой и потерял часть ноги ниже колена. "Прогнозов пока нет. Сейчас мы пытаемся спасти колено", - описывает свое состояние "Кавказ"
Ботка сообщил, что планирует получить спортивный протез и хочет вернуться на линию фронта.
Чешские правоохранители сейчас расследуют причастность около 20 граждан страны к участию в боевых действиях на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков.
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