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Espreso.tvСпортЧемпион мира оценил игру "сборной Ротаня"

Чемпион мира оценил игру "сборной Ротаня"


фото: ffu.com
Чемпион мира U20 Ефим Конопля рассказал о стиле игры молодежной сборной Украины под руководством Руслана Ротаня

Об этом сообщает Профутбол.

Чемпион мира в составе молодежной сборной Украины U20 Ефим Конопля рассказал о подробностях игры под руководством нового тренера в сборной U21.

"Футбол, построенный через контроль мяча, поиск свободных зон, свободного пространства за спинами соперников. Нет никакого закрытого футбола, сильного отката назад. Стараемся по мере возможностей прессинговать, пропагандируем атакующий футбол", - признался Конопля.

10 сентября сборная Украины U20 сыграет против Мальты, в рамках отбора на Евро-2021.

 

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