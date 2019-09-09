Чемпион мира оценил игру "сборной Ротаня"
9 сентября, 2019, 17:05
Чемпион мира U20 Ефим Конопля рассказал о стиле игры молодежной сборной Украины под руководством Руслана Ротаня
Об этом сообщает Профутбол.
Чемпион мира в составе молодежной сборной Украины U20 Ефим Конопля рассказал о подробностях игры под руководством нового тренера в сборной U21.
"Футбол, построенный через контроль мяча, поиск свободных зон, свободного пространства за спинами соперников. Нет никакого закрытого футбола, сильного отката назад. Стараемся по мере возможностей прессинговать, пропагандируем атакующий футбол", - признался Конопля.
10 сентября сборная Украины U20 сыграет против Мальты, в рамках отбора на Евро-2021.
- 26 августа игрок молодежной сборной Украины Ефим Конопля рассказал о премиальных за победу на ЧМ-2019.
- 20 июня FIFA выделила 5 лучших футболистов сборной Украины U-20 на победном чемпионате мира в Польше.
- 15 июня сборная Украины победила Южную Корею в финальном матче молодежного чемпионата мира по футболу.
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