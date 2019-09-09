Брат мэра Ивано-Франковска сбил насмерть пенсионера

9 сентября, 2019, 15:43

На Тисмениччине, Ивано-Франковская область, в результате наезда микроавтобуса погиб 68-летний мужчина

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель - 35-летний житель Коломыйского района, управляя микроавтобусом MERCEDES Sprinter, не выбрал безопасную скорость и нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате аварии житель Тисменицкого района 1955 года получил телесные повреждения, от которых скончался в карете "скорой помощи".

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Отмечается, что подозреваемый в совершении ДТП, - депутат Ивано-Франковского городского совета Роман Марцинкив, брат мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

Об этом мэр сам сообщил в Facebook.

"Произошла трагедия. В ДТП с участием моего двоюродного брата, депутата Ивано-Франковского городского совета Романа Марцинкива погиб 68-летний житель с. Марковцы Тисменицкого района. Прежде всего, я выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Это большое горе для всех. Сейчас главное задача - дождаться результатов расследования ", - написал он.