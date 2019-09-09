Bolt анонсировал запуск беспилотного такси в 2026 году
Об этом сообщает представительство Bolt в Украине, передает Укринформ.
"Многие технологические компании занимаются разработкой беспилотных автомобилей, а мы взамен хотим выстроить технологию для беспилотных машин, основанной на программном обеспечении и уже имеющихся навигационных приложениях. Это предоставит прекрасную возможность использовать знания разработчиков Bolt о машинном обучении, картах и их оптимизации", - рассказал руководитель по разработке продуктов Bolt Евгений Кабанов.
Первые тестовые поездки состоятся уже в следующем году, а первые автомобили без водителя планируют запустить в системе Bolt через семь лет.
Компания хочет разработать технологию, которая позволит автомобилям достигнуть четвертого уровня автономности, когда нет необходимости во вмешательстве человека в управление средством передвижения за исключением "белых пятен" на картах или экстремальных погодных условий.
Долгосрочная цель проекта - интегрировать беспилотные автомобили в транспортную платформу Bolt в 2026 году.
"Основная цель Bolt - сделать передвижение в городах проще, быстрее и безопаснее. Требования к транспортным услугам растут; с помощью беспилотных автомобилей мы сможем решать транспортные вопросы на другом уровне ", - пояснил Кабанов.
- Напомним, что в сети Bolt сейчас более 20 млн пользователей в более чем 30 странах мира.
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