Bolt анонсировал запуск беспилотного такси в 2026 году

9 сентября, 2019, 17:25

Платформа пассажирских перевозок Bolt занимается развитием технологии беспилотных автомобилей, основываясь на программном обеспечении и уже имеющихся навигационных приложениях

Об этом сообщает представительство Bolt в Украине, передает Укринформ.

"Многие технологические компании занимаются разработкой беспилотных автомобилей, а мы взамен хотим выстроить технологию для беспилотных машин, основанной на программном обеспечении и уже имеющихся навигационных приложениях. Это предоставит прекрасную возможность использовать знания разработчиков Bolt о машинном обучении, картах и их оптимизации", - рассказал руководитель по разработке продуктов Bolt Евгений Кабанов.

Первые тестовые поездки состоятся уже в следующем году, а первые автомобили без водителя планируют запустить в системе Bolt через семь лет.

Компания хочет разработать технологию, которая позволит автомобилям достигнуть четвертого уровня автономности, когда нет необходимости во вмешательстве человека в управление средством передвижения за исключением "белых пятен" на картах или экстремальных погодных условий.

Долгосрочная цель проекта - интегрировать беспилотные автомобили в транспортную платформу Bolt в 2026 году.

"Основная цель Bolt - сделать передвижение в городах проще, быстрее и безопаснее. Требования к транспортным услугам растут; с помощью беспилотных автомобилей мы сможем решать транспортные вопросы на другом уровне ", - пояснил Кабанов.