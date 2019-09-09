40% инвестиций в мире на самом деле являются способом уклониться от налогов, - исследование МВФ
Об этом говорится в исследование Международного валютного фонда и Университета Копенгагена, передает Bloomberg.
Согласно исследованию МВФ, такие инвестиции осуществляют мультинациональные корпорации. Они проходят через фиктивные компании, чтобы минимизировать налоговые обязательства своих владельцев в той или иной стране мира.
"Прямые иностранные инвестиции часто является важным драйвером настоящей международной экономической интеграции, ведь стимулируют рост, создание новых рабочих мест, а также рост производительности. Однако «фантомный капитал» является финансовым и налоговым инструментом, который «портит» традиционную статистику по прямым иностранным инвестициям и затрудняет понимание настоящей ситуации с экономической ситуацией ", - говорится в исследовании МВФ.
Почти половина такого капитала поступает на счета в Нидерландах и Люксембурге. Так, на Люксембург, население которого составляет около 600 тыс человек, получает столько же прямых иностранных инвестиций, сколько и США. Согласно официальной статистике, на каждого жителя этой страны приходится $ 6,6 млн прямых иностранных инвестиций. В то же время такие объемы инвестиций никак не влияют на уровень благосостояния ее жителей.
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