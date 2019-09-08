Винницкий аэропорт готовится принимать паломников-хасидов

8 сентября, 2019, 10:44

Винницкий аэропорт планирует принять 12 чартерных рейсов из Тель-Авива. Традиционно накануне празднования иудейского Нового года в Винницу прилетают паломники-хасиды, чтобы посетить святые места и получить благословение

В этом году празднование пройдет с 29 сентября по 1 октября. Как сообщил директор аэропорта "Винница" Ярослав Мазурец, первые паломники из Израиля прибудут в Винницу уже 25 сентября, передает Еспресо.TV со ссылкой на газету День .

"Аэропорт работает в круглосуточном режиме. В этом году еврейская программа состоит из чартерных рейсов, по шесть прибытия и отбытия, которые ожидаем 25 и 26 сентября. Вылет в Тель-Авив запланирован на 2 и 3 октября", - зазанчив Мазурец.

Также будут привлекаться регулярные рейсы между Тель-Авивом и Винницей, которые осуществляются в течение года.

"В целом ориентировочно мы планируем принять до 1500 паломников. В свою очередь жители получат возможность приобрести билеты в Тель-Авив по значительно более низкой стоимости. Ведь самолеты будут привозить хасидов в Виннице, а улетать пустыми. Поэтому в это время можно выгодно приобрести билеты на Святую Землю. стоимость перелета в пределах $ 200 ", - одав руководитель аэропорта.

Для безопасности пассажиров на территории аэропорта усиливают меры безопасности.

Привлекаются дополнительные силы из пограничной службы и патрульной полиции.

В усиленном режиме работает весь персонал аэропорта.

Большинство иудеев, прибывающих в Винницу, в тот же день едут в Умань, ведь именно там покоится святой Цадик Нахман.

Верующие считают, что если встретить иудейский Новый год с молитвой у его могилы, то следующий год будет счастливым и благодатным. Кроме этого, паломники на протяжении своего пребывания в Украине посещают маленькие подольские города такие, как Бердичев и Меджибож, где молятся за великих праведников и просят у них благодати на весь следующий год. Поскольку Винница имеет удобное расположение, хасиды традиционно заказывают чартеры именно к Винницкому аэропорту.