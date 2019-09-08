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Espreso.tvОбществоВблизи Мелитополя Fiat Doblo влетел в "Четверку" с 7 пассажирами: есть жертвы

Вблизи Мелитополя Fiat Doblo влетел в "Четверку" с 7 пассажирами: есть жертвы

В Мелитопольском районе Запорожской области водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим легковым транспортным средством, в результате аварии четыре человека погибли, четыре - с телесными повреждениями госпитализированы в больницу

Об этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области передает Еспресо.TV .

"Полицейскими предварительно установлено, что водитель автомобиля" Fiat Doblo "выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем" ВАЗ-2104 ", который двигался во встречном направлении. В результате аварии водитель автомобиля" ВАЗ ", житель Мелитопольского района 1983 года рождения, и его две пассажирки, жительница Мелитопольского района, 1953 года рождения, и гражданка Турции 1963 года, погибли на месте происшествия. ", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля "Фиат", военнослужащий 1984 года рождения, был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

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Четыре пассажира автомобиля "ВАЗ" - двое малолетних детей, жители Мелитопольского района 2010 и 2011 годов рождения, и двое граждан Турции, женщины 1972 и 1982 года рождения, госпитализированы в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

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