Вблизи Мелитополя Fiat Doblo влетел в "Четверку" с 7 пассажирами: есть жертвы
Об этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области передает Еспресо.TV .
"Полицейскими предварительно установлено, что водитель автомобиля" Fiat Doblo "выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем" ВАЗ-2104 ", который двигался во встречном направлении. В результате аварии водитель автомобиля" ВАЗ ", житель Мелитопольского района 1983 года рождения, и его две пассажирки, жительница Мелитопольского района, 1953 года рождения, и гражданка Турции 1963 года, погибли на месте происшествия. ", - говорится в сообщении.
Водитель автомобиля "Фиат", военнослужащий 1984 года рождения, был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.
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Четыре пассажира автомобиля "ВАЗ" - двое малолетних детей, жители Мелитопольского района 2010 и 2011 годов рождения, и двое граждан Турции, женщины 1972 и 1982 года рождения, госпитализированы в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
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