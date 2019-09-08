В Яремче устроят фестиваль в честь опришка Баюрака - преемника Довбуша

8 сентября, 2019, 11:58

Яремче готовит уникальный фестиваль в честь известного местного исторического персонажа, предводителя повстанцев Василия Баюрака

Об этом со ссылкой на Франковское издание Курс передает Еспресо.TV .

Театрализованные представления, выступления этноколлективов, спортивные соревнования, дегустации карпатских меда и блюд аутентичной гуцульской кухни, художественный пленэр, разнообразные мастер-классы - все это будет в программе фестиваля.

А еще организаторы обещают ощущение эпохи опришкивского движения.

Главным действом праздника станет легендарная гуцульская мифо-дэнс-опера "Олег" в исполнении Ивано-Франковского Национального академического гуцульского ансамбля песни и танца "Гуцулия". Пять эпизодов действа "Гуцульская свадьба", "Горки", "Опришки", "Мстители", "Смертельный плес" имеют цель воссоздать дух повстанцев.

В центре Яремче развернут медовую ярмарку, на которой будут проводиться мастер-классы по росписи медовых пряников и изготовление восковых свечей, лекции на темы пчеловодства и экопродукции, а для любителей ярких фото будут оригинальные фотозоны.

Для гурманов, которые ценят вкусовые впечатления, готовить банош на огне и рипеники (деруны - корр.).

В рамках фестиваля также состоится научно-практическая конференция "Василий Баюрак - славный предводитель повстанцев", на которую съедутся известные ученые и исследователи опришкивского движения.

Кроме того, в Доме культуры будет действовать историческая выставка экспонатов Ивано-Франковского историко-мемориального музея Олексы Довбуша. Посетители смогут увидеть вещи повстанцев и оружие, с которым они шли в бой, а также коллекцию литературных произведений о повстанцев.

При этом отдел инвестиционной политики Яремчанского горисполкома оцнив проект "Баюракова бартка" в 283 800 грн, из которых 198 660 грн - средства Министерства культуры Украины, 85 140грн - средства местного бюджета.

В 2022 году город будет праздновать 300 лет со дня рождения Василия Баюрака, начало ежегодного фестиваля станет одним из этапов подготовки к празднованию.

Справка

Василий Баюрак - предводитель отряда повстанцев, сообщник и преемник Олексы Довбуша. Поступил в опришкивского отряда Олексы Довбуша в июле 1744, а после смерти главаря в августе 1745, Баюрак возглавил отряд и стал вожаком.

В 1749-1751 годах - период наибольшей активности отряда Баюрака.

Самого Баюрака за романтическую вдчу в исторических источниках называют "рыцарем пистолет и флоеры".

Василий Баюрак родился в Доре, что сейчас является частью Яремче. О том, что Василий Баюрак является выходцем именно из Яремчанщины свидетельствуют многие исторические источников.