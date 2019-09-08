В связи с непогодой в Японии остановились самолеты и поезда
8 сентября, 2019, 13:19
Учитывая приближением тайфуна "Факсай" в Японии отменили 103 рейса
Об этом со ссылкой на NHK передает Еспресо.TV .
Авиакомпания Japan Airlines отменила, в частности, 26 рейсов, Nippon - 22 рейса.
Перелеты отменили также авиаперевозчики AIRDO, Star Flyer, Solaseed Air, Japan Transocean Air 5 и другие.
Кроме того, из-за тайфуна также будет приостановлено движение 117 поездов.
Тайфун "Факсай", движущийся со скоростью ветра до 216 км / ч и ливнями, будет в Японии в течение ближайших суток.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень