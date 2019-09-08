В связи с непогодой в Японии остановились самолеты и поезда

8 сентября, 2019, 13:19

Учитывая приближением тайфуна "Факсай" в Японии отменили 103 рейса

Об этом со ссылкой на NHK передает Еспресо.TV .

Авиакомпания Japan Airlines отменила, в частности, 26 рейсов, Nippon - 22 рейса.

Перелеты отменили также авиаперевозчики AIRDO, Star Flyer, Solaseed Air, Japan Transocean Air 5 и другие.

Кроме того, из-за тайфуна также будет приостановлено движение 117 поездов.

Тайфун "Факсай", движущийся со скоростью ветра до 216 км / ч и ливнями, будет в Японии в течение ближайших суток.