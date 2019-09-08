В Киеве из-за ДТП с участием маршрутки, велосипедистки и пати-буса заблокировано движение троллейбусов в направлении центра
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Голосеевском районе столицы, на пересечении улицы Павла Грабовского и проспекта Науки произошло ДТП с пострадавшим.
Как удалось узнать Вартовым.Еспресо, водитель пати-буса пытался повернуть с улицы Павла Грабовского на проспект Науки в направлении центра. Увидев велосипедистку на проспекте, он остановился, чтобы пропустить ее. В это время с проспекта на улицу Грабовского начала маневр поворота маршрутка.
Велосипедистка, пытаясь избежать столкновения с маршруткой, которая ехала на нее, не справилась с управлением и врезалась в переднюю часть пати-буса. Скорая помощь, прибывшая на место происшествия, госпитализировала девушку с ушибом плеча и рассеченными лицом. На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все подробности этого досадного инцидента. Движение троллейбусов в направлении центра остановлено.
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