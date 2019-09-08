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Espreso.tvКриминалВ Киеве при пожаре в многоэтажке погибла женщина

В Киеве при пожаре в многоэтажке погибла женщина

В результате пожара в многоэтажке в Святошинском районе столицы погибла женщина

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Огонь вспыхнул в квартире на девятом этаже. Когда на место приехали сотрудники ГСЧС в доме обнаружили бездыханное тело женщины около 50 лет. На месте работали 6 единиц пожарно-спасательной техники и 4 кареты скорой. Пожар быстро был локализован. Причины возгорания предстоит установить следствию.

Свидетели увидели клубы дыма и побежали в квартиру, пытались самостоятельно выбить дверь, однако из-за сильного задымления не смогли. Во время пожара погибла 56-летняя хозяйка квартиры, из квартиры удалось спасти кота.

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