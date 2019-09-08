В Киеве при пожаре в многоэтажке погибла женщина
8 сентября, 2019, 22:46
В результате пожара в многоэтажке в Святошинском районе столицы погибла женщина
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Огонь вспыхнул в квартире на девятом этаже. Когда на место приехали сотрудники ГСЧС в доме обнаружили бездыханное тело женщины около 50 лет. На месте работали 6 единиц пожарно-спасательной техники и 4 кареты скорой. Пожар быстро был локализован. Причины возгорания предстоит установить следствию.
Свидетели увидели клубы дыма и побежали в квартиру, пытались самостоятельно выбить дверь, однако из-за сильного задымления не смогли. Во время пожара погибла 56-летняя хозяйка квартиры, из квартиры удалось спасти кота.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень