В Госдепе США приветствуют признаки более крепкого диалога между Украиной и Россией

8 сентября, 2019, 17:22

В Государственном департаменте США увидели в обмене заключенными между Украиной и Россией признаки "более крепкого диалога" между государствами

Об этом со ссылкой на заявление Госдепа США сообщает "Укринформ".

"США приветствуют известие об освобождении 35 украинцев, захваченных Россией в обмен на 35 заключенных, которых удерживала Украина. Мы последовательно призывали к возвращению 24 членов украинских экипажей, задержанных РФ после нападения в ноябре 2018 на украинские корабли в Черном море у Керченского пролива, а также Олега Сенцова и других политических заключенных", - говорится в заявлении Госдепа.

США призвали Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, в том числе членов крымскотатарской общины, которые остаются несправедливо заключенными.

В Вашингтоне положительно отметили "признаки более крепкого диалога" между РФ и Украиной.

"Президент Зеленский четко заявил о своей приверженности дипломатическому разрешению конфликта, подстрекаемому Россией на востоке Украины", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в Госдепе США призвали Россию к полному выполнению Минских договоренностей.

"Мы поддерживаем усилия Президента Зеленского и призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений", - подчеркнули в Госдепе.