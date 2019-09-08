В Госдепе США приветствуют признаки более крепкого диалога между Украиной и Россией
Об этом со ссылкой на заявление Госдепа США сообщает "Укринформ".
"США приветствуют известие об освобождении 35 украинцев, захваченных Россией в обмен на 35 заключенных, которых удерживала Украина. Мы последовательно призывали к возвращению 24 членов украинских экипажей, задержанных РФ после нападения в ноябре 2018 на украинские корабли в Черном море у Керченского пролива, а также Олега Сенцова и других политических заключенных", - говорится в заявлении Госдепа.
США призвали Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, в том числе членов крымскотатарской общины, которые остаются несправедливо заключенными.
В Вашингтоне положительно отметили "признаки более крепкого диалога" между РФ и Украиной.
"Президент Зеленский четко заявил о своей приверженности дипломатическому разрешению конфликта, подстрекаемому Россией на востоке Украины", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.
Кроме того, в Госдепе США призвали Россию к полному выполнению Минских договоренностей.
"Мы поддерживаем усилия Президента Зеленского и призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений", - подчеркнули в Госдепе.
- Напомним, 7 сентября президент США Дональд Трамп назвал обмен заключенными между Украиной и Россией гигантским шагом к миру.
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