В Германии появилось свое "дело Скрипаля". В Берлине застрелен бывший силовик из Ичкерии и Грузии Зелимхан Хангошвили

8 сентября, 2019, 21:44

В немецкой столице произошло громкое политическое убийство, журналисты и политики уже сравнивают с покушением на Сергея Скрипаля в Британии

В парке Малый Тиргартен, неподалеку от правительства и здания Рейхстага, около 12:00 в пятницу, 23 августа 2019 года, когда беженец с Кавказа Зелимхан Хангошвили направлялся в мечеть, к нему подъехал на велосипеде мужчина и выстрелил ему в голову, рассказывает подробности Еспресо.TV .

Выстрелы (два в голову, один в плечо) осуществлялись из оборудованного глушителем пистолета марки Glock 26 калибра 9 миллиметров. Это небольшое по размерам удобное оружие профессионалов.

Нападавший, по словам очевидцев, сразу стал заметать следы: снял парик, бросил ровер и оружие в реку Шпрее и пытался скрыться с места преступления на заранее приготовленном мопеде. Но на мужчину обратили внимание двое молодых людей, которые приехали в этот район по объявлению об аренде квартиры, и сообщили в полицию. Через некоторое время подозреваемый был задержан. Позже аквалангисты выловили из реки и оружие, и велосипед, говорится в материале Der Spiegel.

Издание называет покушение на Хангошвили "заказным" и наводит данные от разведслужб стран блока НАТО, по мнению которых речь идет о политически мотивированном действии и безусловном российском следе.

Дело в том, что рожденный в ущелье Панкиси (Грузия) Зелимхан Хангошвили ранее руководил отрядами повстанцев в Ичкерии (1999-2001), а затем собирал добровольцев во время войны с Россией в августе 2008 года и работал в антитеррористическом подразделении МВД Грузии, пишет Berliner Kurier.

Немецкая пресса сообщает, что покойный считался незаконно "приговоренным к казни" и личным врагом Рамзана Кадырова.

Из-за угроз и двух предыдущих покушений он сначала уехал в Украину, а затем, в 2016-м, попросил убежища в Германии.

В 2017 году он обращался к властям ФРГ с просьбой об обеспечении собственной безопасности, однако его заявка по непонятным причинам не была удовлетворена.

Подозреваемый в убийстве Хангошвили, который фигруе как "Вадим Соколов", является гражданином РФ. При себе у него был обратный билет.

"Вадим С.", вероятно, является членом российского бандитского синдиката, который выслеживает и убивает по всему миру диссидентов и мнимых "террористов" для московских спецслужб ФСБ и ГРУ", - сообщает Focus .

Благодаря совместному расследованию The Insider, Bellingcat и Der Spiegel удалось установить, что убийца прибыл в Германию через Францию с только что выпущенным российским заграничным паспортом на имя "Вадим Андреевич Соколов", с датой рождения 20 августа 1970 года (в реальности такого человека не существует ни в одной из российских баз данных, включая базу внутренних паспортов).

"Уже сам этот факт, что "Соколов" смог получить загранпаспорт на вымышленное имя, указывает на его прямую связь с государством (российском - ред.)", - отмечают журналисты-расследователи.

Несуществующим оказался и его адрес в Санкт-Петербурге, который он указывал при подаче документов на визу.

Как французское консульство выдало многоразовую визу человеку с пустым не биометрическим паспортом, оформленным на несуществующее имя - большая загадка.

Кроме того, загранпаспорт на имя Соколова был напечатан 18 июля 2019 года, всего за 10 дней до запланированной поездки в Европу, и раньше под таким именем за границу никто не путешествовал.

На следующей неделе парламентский комитет по контролю за деятельностью спецслужб (PKGr) немецкого Бундестага намерен получить от органов безопасности данные о том, какую именно информацию об угрозе жизни гражданина Грузии они имели и как на нее отреагировали.

Focus отмечает, что расследование этого теракта может привести к дипломатическому кризису и выдворению российских дипломатов из страны, однако многие в Германии сомневаются, что Берлин пойдет на подобный шаг.

Такой же скептической мысли о перспективах расследования физического устранения Хангошвили придерживается и The Washington Post.

Правящие круги внутри ФРГ пытаются представить это если не бытовым преступлением, то по крайней мере "выяснением отношений" внутри чеченской и кавказской диаспоры, но отнюдь не проявлением современной российской внешней политики.

Хотя нельзя исключать и продолжения следствия, поскольку резонанс по делу Хангошвили, похоже, набирает обороты.

Министр иностранных дел Финляндии - страны, которая сейчас председательствует в ЕС - Пекка Хаависто, в частности, назвал это убийство "вызывающим большое беспокойство".

"Лично мне это напоминает отравление Скрипаля в Великобритании и все, что с этим связано. Многие загадочных обстоятельствах, которые необходимо выяснить", - приводит его слова Yle .