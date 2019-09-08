Турция и США начали совместное патрулирование курдской части Сирии
8 сентября, 2019, 13:51
Военные Турции и Соединенных Штатов Америки в воскресенье, 8 сентября 2019 года, начали совместное патрулирование на территории северо-восточной Сирии
Благодаря совместным действиями обеих стран эта часть Сирии должна стать "зоной безопасности", со ссылкой на DW сообщает Еспресо.TV .
Транспортные средства с турецкими флагами присоединились к автомобилям с флагами США возле сирийского города Тель-Абьяд.
В общем сирийскую границу пересекли шесть автомобилей под турецкими флагами.
- Земли к востоку от реки Евфрат де-факто принадлежат курдским "Отрядам Народной самообороны" (YPG).
- Турция настаивает на продолжении борьбы с отрядами YPG, которых Анкара считает сирийским ответвлением запрещенной "Рабочей партии Курдистана" (РПК).
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