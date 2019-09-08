Турция и США начали совместное патрулирование курдской части Сирии

8 сентября, 2019, 13:51

Военные Турции и Соединенных Штатов Америки в воскресенье, 8 сентября 2019 года, начали совместное патрулирование на территории северо-восточной Сирии

Благодаря совместным действиями обеих стран эта часть Сирии должна стать "зоной безопасности", со ссылкой на DW сообщает Еспресо.TV .

Транспортные средства с турецкими флагами присоединились к автомобилям с флагами США возле сирийского города Тель-Абьяд.

В общем сирийскую границу пересекли шесть автомобилей под турецкими флагами.