Трети россиян не хватает еды. И это трудоустроенные - профессор Валерий Соловей

8 сентября, 2019, 14:50

Из-за усиления экономического кризиса внутри страны каждый третий гражданин России "не может наесться"

Об этом заявил профессор, доктор исторических наук Валерий Соловей в своем блоге на YouTube, передает Еспресо.TV .

"У нас (в России, - ред.) огромное количество людей, которые наесться не могут. В полном смысле слова", - сказал он.

По его мнению, россияне сейчас находятся в "полурабском состоянии".

"Это чудовищно. Это преступление", - подчеркнул Соловей.

Официальную статистику, по данным которой количество необеспеченных и малообеспеченных в РФ по состоянию на 2019 год составляет 20 млн человек, ученый ставит под сомнение.

"Я бы смело эту цифру уможил в два, в два с половиной раза. И мы получили бы, что у нас фактически треть населения страны - это бедные и нищие, которые не доедают. И знаете, что удивительно? Это люди работающие. Я не знаю ни одной европейской страны, где работающий человек не мог бы наесться досыта", - добавил Соловей.

Ответственными за такое положение дел он лично считает режим Путина и правительство Медведева.