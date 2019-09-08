Трети россиян не хватает еды. И это трудоустроенные - профессор Валерий Соловей
Об этом заявил профессор, доктор исторических наук Валерий Соловей в своем блоге на YouTube, передает Еспресо.TV .
"У нас (в России, - ред.) огромное количество людей, которые наесться не могут. В полном смысле слова", - сказал он.
По его мнению, россияне сейчас находятся в "полурабском состоянии".
"Это чудовищно. Это преступление", - подчеркнул Соловей.
Официальную статистику, по данным которой количество необеспеченных и малообеспеченных в РФ по состоянию на 2019 год составляет 20 млн человек, ученый ставит под сомнение.
"Я бы смело эту цифру уможил в два, в два с половиной раза. И мы получили бы, что у нас фактически треть населения страны - это бедные и нищие, которые не доедают. И знаете, что удивительно? Это люди работающие. Я не знаю ни одной европейской страны, где работающий человек не мог бы наесться досыта", - добавил Соловей.
Ответственными за такое положение дел он лично считает режим Путина и правительство Медведева.
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