"Такого не было даже при Януковиче", - Портников о полномочиях Зеленского

8 сентября, 2019, 12:21

Объемы полномочий действующего украинского президента Владимира Зеленского значительно превосходят возможности его предшественников, даже те, которые имел авторитарный Виктор Янукович

Об этом 7 сентября 2019 года заявил известный журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников в эфире программы "Субботний политклуб" на телеканале Еспресо.TV .

"Сейчас разделения властей нет. Потому что законодательной власти нет. Потому что президент приходит в парламент как в собственный офис и говорит депутатам, как им правильно работать. Нет правительства, которое бы зависело от партий. Нет правительства политиков, предусмотренного нашей Конституцией. Правительство является продолжением президентского офиса. Значит, фактически, за все дела в нашей стране отвечает ровно один и тот же человек. За президента - президент Владимир Зеленский , за правительство - президент Владимир Зеленский , за парламент - президент Владимир Зеленский . Осталось только установить жесткий контроль над судебной властью. Чтобы наша страна стала точной (хотя, возможно, карикатурной) копией соседней Российской Федерации и Республики Беларусь ", - пояснил он.

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При этом, как отметил Портников, в Зеленского, в отличие от Януковича, нет сильной, дееспособной оппозиции.

"Сегодняшняя Украина напоминает мне Россию и Беларусь намного больше, чем в недавнем прошлом. И я бы сказал, что она напоминает мне Россию и Беларусь гораздо больше, чем во времена правления Виктора Януковича. Потому что тогда в стране была авторитетная оппозиция, которая имела практически почти половину голосов в украинском парламенте и могла бы, если надо, силой блокировать антигосударственные действия тогдашней власти, как это было с Харьковскими соглашениям. Теперь этой оппозиции волеизъявлением украинского народа нет ", - сказал журналист.

"Украинский народ сам выбрал себе Беларусь", - подчеркнул Портников.

По его словам, в этом нет ничего удивительного, ведь 75% украинцев в течение последних 25 лет "всегда считали лучшим политиком мира Александра Григорьевича Лукашенко"

"Такая деградация мыслей обязательно должно привести к деградации общества и государства. И все это должно свалиться нам на голову. Оно и рухнуло. Теперь посмотрим, как в этом жить", - подытожил Портников.