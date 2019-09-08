Пионтковский объяснил, что может предотвратить поражение Украины на переговорах с Путиным

8 сентября, 2019, 23:00

Во время саммита в Нормандском формате украинский суверенитет может спасти обычный человеческий фактор

Об этом рассказал независимый от Кремля российский политолог Андрей Пионтковский в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV .

"Чрезмерная наглость Путина и бунт физического Зеленского против коллективного Зеленского - вот это может предотвратить прекрасно расписанную по деталям операцию по капитуляции Украины", - отметил он.

Если же подобного не произойдет, то Украину ожидает, по словам Пионтковского, превращение в "государство без границ", поскольку Путин попытается втиснуть "раковую опухоль" "ДНР-ЛНР" в здоровый организм остальной страны и постепенно начнет расширяет пределы этого искусственного образования.

"Следущим шагом у них будет, совершенно очевидно, это расширение "Лугандонии" с "особым статусом" до формальных границ Донецкой и Луганской областей. На это указывает указ Путина о том, что на всей территории этих областей будут выдаваться российские паспорта. Это капитуляция Украины", - объяснил политолог.

При этом оснований полагать, что учасники переговоров со стороны Запада, а именно Дональд Трамп, Эммануель Макрон и Ангела Меркель будут последовательны в остаивании интересов Украины, как считает эксперт, на сегодня нет.