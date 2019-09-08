Промоутер ошарашил именем следующего соперника Ломаченко

8 сентября, 2019, 21:04

Промоутер Василия Ломаченко американец Боб Арум заявил, что следующим соперником украинского боксера может стать малоизвестный австралиец Джордж Комбасос

Об этом сообщает WBN.

По словам промоутера чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации), следующим соперником Ломаченко может стать Джордж Комбасос.

"Я хочу, чтобы Ломаченко провел бой в этом году. Есть австралиец Джордж Камбосос-младший, очень хороший боец. Мы найдем для Василия достойного оппонента. В случае с Ломаченко всегда нужно искать сложных среди доступных соперников", - сказал Арум.

26-летний Джаред Комбасос провел на профессиональном ринге 17 боев и одержал 17 побед, 10 из которых - нокаутом. Австралиец владел только региональными титулами.

У 31-летнего Ломаченко 13 выигранных поединков и 1 поражение.