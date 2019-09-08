Промоутер ошарашил именем следующего соперника Ломаченко
Об этом сообщает WBN.
По словам промоутера чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации), следующим соперником Ломаченко может стать Джордж Комбасос.
"Я хочу, чтобы Ломаченко провел бой в этом году. Есть австралиец Джордж Камбосос-младший, очень хороший боец. Мы найдем для Василия достойного оппонента. В случае с Ломаченко всегда нужно искать сложных среди доступных соперников", - сказал Арум.
26-летний Джаред Комбасос провел на профессиональном ринге 17 боев и одержал 17 побед, 10 из которых - нокаутом. Австралиец владел только региональными титулами.
У 31-летнего Ломаченко 13 выигранных поединков и 1 поражение.
- 31 августа в Лондоне Украинский боксер Василий Ломаченко победил по очкам британца Люка Кэмпбелла и стал чемпионом мира в легком весе по трем версиям - WBA, WBO и WBC.
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