Погорел на китайской сантехнике. Нацполиция схватила начальника Полтавской таможни Калиниченко
Его задержание произошло 7 сентября 2019, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
"Оперативниками Департамента защиты экономики Нацполиции, следователями теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, при процессуальном руководстве военной прокуратуры Центрального региона задержали начальника Полтавской таможни во время получения неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители длительное время документировали противоправную деятельность должностных лиц Полтавской таможни ГФС Украины, которые наладили механизм собственного обогащения. В частности, за определенное вознаграждение способствовали субъектам хозяйствования растамаживать товары по ускоренной процедуре и по минимальной ставке.
Читайте также: Первые 100 дней внутренней политики президента Зеленского
По данным государственного агентства Укринформ , руководителя Полтавской таможни Николая Калиниченко задержали в Голосеевском районе Киева сразу после того, как он получил $ 4 тыс. взятки. Эти средства чиновник (его называют организатором схемы) получил за содействие в растаможке 10 контейнеров с китайской сантехникой. То есть, на каждом из них имел навар в размере $ 400.
Проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о задержании руководителя Полтавской таможни в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Процессуальный статус других участников схемы будут определены во время досудебного расследования.
Известно также, что Калиниченко был люстрований, однако в 2016 году восстановился в должности через суд.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обещает до конца года "прибить контрабас" .
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень