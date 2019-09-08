Погорел на китайской сантехнике. Нацполиция схватила начальника Полтавской таможни Калиниченко

8 сентября, 2019, 07:58

Нацполиция, ГБР и военная прокуратура разоблачили руководителя Полтавской таможни, подозреваемого в организации коррупционных схем

Его задержание произошло 7 сентября 2019, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

"Оперативниками Департамента защиты экономики Нацполиции, следователями теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, при процессуальном руководстве военной прокуратуры Центрального региона задержали начальника Полтавской таможни во время получения неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители длительное время документировали противоправную деятельность должностных лиц Полтавской таможни ГФС Украины, которые наладили механизм собственного обогащения. В частности, за определенное вознаграждение способствовали субъектам хозяйствования растамаживать товары по ускоренной процедуре и по минимальной ставке.

Читайте также: Первые 100 дней внутренней политики президента Зеленского

По данным государственного агентства Укринформ , руководителя Полтавской таможни Николая Калиниченко задержали в Голосеевском районе Киева сразу после того, как он получил $ 4 тыс. взятки. Эти средства чиновник (его называют организатором схемы) получил за содействие в растаможке 10 контейнеров с китайской сантехникой. То есть, на каждом из них имел навар в размере $ 400.

Проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о задержании руководителя Полтавской таможни в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Процессуальный статус других участников схемы будут определены во время досудебного расследования.

Известно также, что Калиниченко был люстрований, однако в 2016 году восстановился в должности через суд.