Обнародованы имена героев, погибших на Донбассе в августе. Самому младшему из них было всего 20-ть
Об этом со ссылкой на ЦензорНет рассказывает Еспресо.TV .
Личные данные воинов в алфавитном порядке
1. Солдат, командир отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки 72-й отдельной механизированной бригады Василий Владимирович Евстигнеев.
Родился 6 грудня1980 года в селе Дорожинка Ольшанского района Кировоградской области.
2. Старший сержант, командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады Тихон Александрович Курбатов.
Родился 3 мая 1993 года. Жил в Северодонецке.
3. Матрос, наводчик 1-го отделения 1-го взвода десантно-штурмовой роты 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты Василий Николаевич Курдов.
Родился 14 мая 1999 года в селе Анновка Братского района Николаевской области.
4. Матрос, гранатометчик 1-го отделения 1-го взвода десантно-штурмовой роты 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты Владислав Николаевич Рак.
Родился 28 декабря 1998 года в поселке Козелец Черниговской области.
5. Младший лейтенант, заместитель командира группы специального назначения отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной Гвардии Украины Роман Сергеевич Романенко.
Родился 21 января 1994 года в Днепре.
6. Младший сержант, командир отделения-командир боевой машины десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Васильевич Савинов.
Родился 2 ноября 1995 года в селе Ильичевка Братского района Николаевской области.
7. Солдат, старший стрелок 1-го отделения 1-го взвода десантно-штурмовой роты 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты (был командирован из учебного авиационного центра Воздушных Сил Украины) Сергей Иванович Шандра.
Родился 30 березня1995 года в селе Торчин Хмельницкого района Винницкой области.
8. Старший матрос, стрелок-помощник гранатометчика 1-го отделения 1-го взвода десантно-штурмовой роты 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты Александр Александрович Шарко.
Родился 20 октября 1988 года в городе Братск Иркутской области (РФ).
При этом Шарко, Рак, Курдов, Шандра погибли одновременно - 6 августа в 10.20 утра в районе села Павлополь Донецкой области от смертельных осколочных ранений, которые они получили во время обстрела русскими и наемниками украинских позиций из гранатомета РПГ-7 (использовалась 82-мм мина, которая была прикручена к реактивному двигателю гранаты).
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