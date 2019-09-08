Новым премьером Грузии стал экс-глава МВД, против назначения которого протестовала оппозиция

8 сентября, 2019, 18:51

Парламент Грузии назначил новым премьером страны бывшего главу Министерства внутренних дел Георгия Гахарию, против выдвижения которого на должность протестовала оппозиция

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Парламент Грузии на пленарном заседании 8 сентября объявил вотум доверия правительству во главе с премьер-министром Георгием Гахарией.

Представляя депутатам правительственную программу на 2019-2020 годы, Гахария назвал оккупацию самой большой проблемой Грузии.

"Для борьбы с ней необходимы конкретные дела, а не популизм. Когда мы говорим, что 20% территории Грузии оккупированы, мы должны говорить и о том, что 20% экономического потенциала Грузии оккупированы. Эта проблема является главным вызовом для нашей безопасности", - заявил Гахария.

Он отметил, что для преодоления этой проблемы необходимо использовать все инструменты, кроме войны.

Гахария подчеркнул, что Грузия продолжит курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО, максимально углубит отношения с США во всех сферах.

Георгий Гахария родился в Грузии 19 марта 1975 года. В 1994 году окончил исторический факультет Тбилисского государственного университета, после чего продолжил обучение в Московском государственном университете имени Ломоносова по специальности политолог. В 2004 году завершил обучение в Москве, в Высшей школе бизнеса при МГУ. Был лектором данного университета.

С 2008 по 2013 год занимал должность директора развития бизнеса в компании Lufthansa Service Holding AG. LSG, Frankfurt am Main, Germany GR в странах Восточной Европы, СНГ и Российской Федерации.

В 2013 году вернулся в Грузию, заняв должность бизнес-омбудсмена. В 2016 году был назначен на должность министра экономики, а в 2017 году - на должность министра внутренних дел и вице-премьера Грузии.