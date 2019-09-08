На Житомирщине горят гектары сухой травы

8 сентября, 2019, 12:42

За последние сутки в Житомирской области спасатели ликвидировали 9 возгораний сухой травы общей площадью 19 га на землях запаса сельских советов, местных общин и на открытой территории

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГСЧС передает Еспресо.TV .

7 сентября в 17:53 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в селе Кичкири Радомышльского района. На месте происшествия установлено, что на открытой территории горит сухая трава и кустарники. Огонь уже дошел до сельского кладбища. До прибытия бойцов ГСЧС граждане пытались потушить сухую растительность подручными средствами, однако им это не удалось. Силами спасателей пожар площадью в 3 га удалось оперативно ликвидировать в 19:35. Пожарные не допустили распространения возгорания на кладбище

Кроме того, спасатели выезжали на тушение сухой растительности вблизи села Нова Житомирского района. О пожаре сообщили местные жители. Выяснилось, что горение происходит на территории не действующего карьеру. Используя воду из пожарного автомобиля спасатели начали тушить пожар чтобы предотвратить увеличение площади. Жители также помогали тушить пламя подручными средствами. Благодаря слаженной работе удалось предотвратить увеличение масштабов возгорания и оперативно потушили горящий сухостой на площади 5 га.

В тот же день пожарные ликвидировали еще семь пожаров сухой травы в разных районах области на общей площади 11 га.

Кроме того, в течение суток спасатели 11 раз выезжали на тушение мусора, горевшего в частном секторе и на открытой территории в разных районах области. В подавляющем большинстве возгорания привело разведения костра в ветреную погоду и неосторожным обращением с огнем.

"Призываем население не провоцировать пожара в природных экосистемах. Категорически запрещается сжигать мусор, разводить костер вблизи лесных насаждений, сухой растительности на полях и бросать окурки или спички в траву. Во время отдыха на природе, необходимо помнить, что нарушение правил пожарной безопасности несет угрозу не только окружающей среде, но и, в первую очередь, вашей жизни и здоровью ", - подытожили в ГСЧС.