На Хмельнитчине крупнейшая в мире биогазовая электростанция заработала на полную мощность

8 сентября, 2019, 11:44

Открытие первой очереди биогазового комплекса на территории Теофипольского сахарного завода в Хмельницкой области произошло в декабре 2017 года. Вторую очередь ввели в эксплуатацию в июне 2018 года, она работала в тестовом режиме и вот наконец вышла на проектную мощность - 15,6 МВт

Об этом со ссылкой на Национальный промышленный портал передает Еспресо.TV .

Первая очередь станции работает на жоме, а вторая использует кукурузный силос. По размерам эта станция такая же, как и первая, однако производит вдвое больше биогаза.

Сейчас это - первая в Украине и крупнейшая в мире станция по производству биогаза, которая работает по технологии высоконагруженных реакторов.

Кроме того, вблизи Харькова на территории Роганской объединенной территориальной общины устанавливают биогазовую станцию на свалке и строят биогазовую установку для утилизации органических отходов птицеводства, растениеводства и пищевой промышленности. Также будет переоборудовано газовую котельную местной табачной фабрики котлами на биомассе. Эти три пилотные проекта станут основой для демонстрационного пространства возобновляемых источников энергии.

С момента пуска проекта, биомасса будет утилизироваться с биологически активными веществами, производя электрическую и тепловую энергию, а также биологические экологически безопасные удобрения.

Мощность когенерационной установки составляет 2,5 МВт-ч электроэнергии в год.