На Хмельнитчине крупнейшая в мире биогазовая электростанция заработала на полную мощность
Об этом со ссылкой на Национальный промышленный портал передает Еспресо.TV .
Первая очередь станции работает на жоме, а вторая использует кукурузный силос. По размерам эта станция такая же, как и первая, однако производит вдвое больше биогаза.
Сейчас это - первая в Украине и крупнейшая в мире станция по производству биогаза, которая работает по технологии высоконагруженных реакторов.
Кроме того, вблизи Харькова на территории Роганской объединенной территориальной общины устанавливают биогазовую станцию на свалке и строят биогазовую установку для утилизации органических отходов птицеводства, растениеводства и пищевой промышленности. Также будет переоборудовано газовую котельную местной табачной фабрики котлами на биомассе. Эти три пилотные проекта станут основой для демонстрационного пространства возобновляемых источников энергии.
С момента пуска проекта, биомасса будет утилизироваться с биологически активными веществами, производя электрическую и тепловую энергию, а также биологические экологически безопасные удобрения.
Мощность когенерационной установки составляет 2,5 МВт-ч электроэнергии в год.
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