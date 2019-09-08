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Espreso.tvОбществоМоскве от Киева нужны свертывания ракетных программ и деукраинизация, - Корчинский

Москве от Киева нужны свертывания ракетных программ и деукраинизация, - Корчинский

Сейчас Кремль заинтересован в нескольких главных уступках в пользу РФ со стороны нового руководства Украины

Такие данные со ссылкой на собственные источники 8 сентября 2019 на своем канале в Telegram обнародовал один из основателей украинского правого движения, участник войн против России в Абхазии, Ичкерии и на Донбассе Дмитрий Корчинский, передает Еспресо.TV .

"Изменения в Конституцию о статусе Донбасса, амнистию практически всех наемников, выплаты задолженности по пенсиям. Постепенно свернет все проекты по" Стугне "и по ракетам (ранее Турчинов лоббировал). Внесет (то есть президент Владимир Зеленский якобы внесет - ред.) изменения в закон о языке (весной) ... ", - перечислил политик.

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Как отмечает Корчинский, в свою очередь действующий президент Украины на это "согласен".

"Зеленский надеется, что Путин удовлетвориться нашей частичной капитуляцией.

Путин уверен в том, что наша частичная капитуляция станет предисловием к полной ", - добавил Корчинский.

  • Как сообщалось, в субботу, 7 сентября 2019 года, между Украиной и РФ состоялся большой обмен удерживаемыми лицами в формате 35 на 35.
  • МИД Российской Федерации требует от официального Киева осуществления "других важных шагов по выводу из тупика российско-украинских отношений" и перечисляет, о каких именно «шагах» идет речь.
  • В свою очередь Зеленский заявляет готовность к пониманию со страной-агрессором, а Путин, как он сам выразился, оценивает его со "сдержанным оптимизмом".
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