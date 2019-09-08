Москалькова предлагает соглашение по возвращенных из-за решетки из России и Украины
Об этом со ссылкой на Радио Свобода передает Еспресо.TV .
"Важно провести широкую разъяснительную работу о гарантиях прав граждан, участвующих в процессах по возвращению с целью недопущения их дальнейшего привлечения к уголовной ответственности в случае желания переместиться из Украины в Россию или обратно, а также не допустить возможных спекуляций, связанных с обращением в межгосударственные судебные органы и международные организации под надуманными предлогами. Это приводит к необходимости в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, которые имеют гражданство России и Украины, и хотят вернуться домой ", - заявила российская омбудсмен в воскресенье, 8 сентября 2018 года.
По ее словам, стоит разработать инструментарий, который бы мог правовыми средствами решить вопрос о прекращении уголовного преследования лиц, вовлеченных в процесс возвращения, "на паритетных началах".
"Сегодня в местах принудительного содержания на Украине остается еще немало граждан России, нуждающихся в помощи, защите их прав и желающих вернуться на родину, поэтому важно продолжать работу", - добавила Москалькова.
- Как сообщалось, в субботу, 7 сентября 2019, между Украиной и РФ состоялся велий обмен удерживаемыми лицами в формате 35 на 35.
- С 35 шпионов и террористов, переданных в Москву, 8 были помилованы президентом Украины Владимиром Зеленским.
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