Москалькова предлагает соглашение по возвращенных из-за решетки из России и Украины

8 сентября, 2019, 11:22

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказала предложение о заключении соглашения между Украиной и Россией в отношении лиц, участвующих в "процессах по возврату" с целью недопущения их дальнейшего привлечения к уголовной ответственности

Об этом со ссылкой на Радио Свобода передает Еспресо.TV .

"Важно провести широкую разъяснительную работу о гарантиях прав граждан, участвующих в процессах по возвращению с целью недопущения их дальнейшего привлечения к уголовной ответственности в случае желания переместиться из Украины в Россию или обратно, а также не допустить возможных спекуляций, связанных с обращением в межгосударственные судебные органы и международные организации под надуманными предлогами. Это приводит к необходимости в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, которые имеют гражданство России и Украины, и хотят вернуться домой ", - заявила российская омбудсмен в воскресенье, 8 сентября 2018 года.

По ее словам, стоит разработать инструментарий, который бы мог правовыми средствами решить вопрос о прекращении уголовного преследования лиц, вовлеченных в процесс возвращения, "на паритетных началах".

"Сегодня в местах принудительного содержания на Украине остается еще немало граждан России, нуждающихся в помощи, защите их прав и желающих вернуться на родину, поэтому важно продолжать работу", - добавила Москалькова.