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Espreso.tvСпортЕвро-2020: результаты всех матчей субботы

Евро-2020: результаты всех матчей субботы


фото: REUTERS
В субботу, 7 сентября, состоялись матчи 5-го тура отборочного турнира Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отборочный турнир Евро-2020

5-й тур

7 сентября

Группа A

Косово - Чехия 2: 1

Голы: Мурики, 20 Войвода, 67 - Шик, 16

Англия - Болгария 4: 0

Голы: Кейн, 24, 50 (пен.), 73 (пен.), Стерлинг, 55

Группа B

Литва - Украина 0: 3

Голы: Зинченко, 7, Марлос, 27, Малиновский, 62

Сербия - Португалия 2: 4

Голы: Милинкович, 68, Митрович, 85 - Уильям Карвалью, 42, Гонсалу Гуеддеш, 58, Роналду, 80, Бернарду Силва, 86

Группа H

Исландия - Молдова 3: 0

Голы: Ситгорссон, 31 Бьярнасон, 55, Бодварссон, 77

Турция - Андорра 1: 0

Гол: Туфан, 89

Франция - Албания 4: 1

Голы: Коман, 8, 68, Жиру, 27 икон, 85 - Чикалеши, 90 (пен.)

На 37-й минуте Гризманн (Франция) не реализовал пенальти

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