Евро-2020: результаты всех матчей субботы
8 сентября, 2019, 07:00
В субботу, 7 сентября, состоялись матчи 5-го тура отборочного турнира Евро-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Отборочный турнир Евро-2020
5-й тур
7 сентября
Группа A
Косово - Чехия 2: 1
Голы: Мурики, 20 Войвода, 67 - Шик, 16
Англия - Болгария 4: 0
Голы: Кейн, 24, 50 (пен.), 73 (пен.), Стерлинг, 55
Группа B
Литва - Украина 0: 3
Голы: Зинченко, 7, Марлос, 27, Малиновский, 62
Сербия - Португалия 2: 4
Голы: Милинкович, 68, Митрович, 85 - Уильям Карвалью, 42, Гонсалу Гуеддеш, 58, Роналду, 80, Бернарду Силва, 86
Группа H
Исландия - Молдова 3: 0
Голы: Ситгорссон, 31 Бьярнасон, 55, Бодварссон, 77
Турция - Андорра 1: 0
Гол: Туфан, 89
Франция - Албания 4: 1
Голы: Коман, 8, 68, Жиру, 27 икон, 85 - Чикалеши, 90 (пен.)
На 37-й минуте Гризманн (Франция) не реализовал пенальти
- Напомним, 7 сентября в отборочном матче Евро-2020 сборная Украины победила в Вильнюсе команду Литвы со счетом 3: 0.
- Сборная Украины, благодаря победе над Литвой, укрепила лидерство в группе B .
- Главный тренер сборной Украины по футболу назвал освобождение украинских пленных важнее победы над Литвой в отборе Евро-2020.
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