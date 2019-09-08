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Espreso.tvСпортЕвро-2020: где смотреть отборочные матчи воскресенья

Евро-2020: где смотреть отборочные матчи воскресенья


фото: uefa.com
8 сентября в отборочном турнире Евро-2020 Испания играет с Фарерами, а Италия встречается с Финляндией

Отборочный турнир Евро-2020

6-й тур

8 сентября

Группа J

16:00 Армения - Босния и Герцеговина, "Футбол 1"

21:45, Греция - Лихтенштейн

21:45 Финляндия - Италия, "Футбол 1"

Группа D

19:00, Швейцария - Гибралтар, "Футбол 2"

19:00, Грузия - Дания, "Футбол 1"

Группа F

19:00, Румыния - Мальта

21:45, Швеция - Норвегия, "Футбол 2"

21:45, Испания - Фареры

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