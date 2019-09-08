Евро-2020: где смотреть отборочные матчи воскресенья
8 сентября, 2019, 08:00
8 сентября в отборочном турнире Евро-2020 Испания играет с Фарерами, а Италия встречается с Финляндией
Отборочный турнир Евро-2020
6-й тур
8 сентября
Группа J
16:00 Армения - Босния и Герцеговина, "Футбол 1"
21:45, Греция - Лихтенштейн
21:45 Финляндия - Италия, "Футбол 1"
Группа D
19:00, Швейцария - Гибралтар, "Футбол 2"
19:00, Грузия - Дания, "Футбол 1"
Группа F
19:00, Румыния - Мальта
21:45, Швеция - Норвегия, "Футбол 2"
21:45, Испания - Фареры
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