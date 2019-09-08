8 сентября на фронте: оккупанты 6 раз нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня. В течение дня противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие: вблизи Гранитного с направления Старомарьевка - из стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки с направления Старомихайловка - из автоматического гранатомета; около Верхнеторецка с направления Пантелеймоновка - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.
Дважды неподалеку Николаевки с направлений Стилы и Докучаевска - из крупнокалиберных пулеметов; в районе Авдеевки с направления Минерального - из автоматического гранатомета, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
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