800 пловцов из 13 стран устроили массовый заплыв на одесском Ланжероне

8 сентября, 2019, 09:33

В Одессе в субботу, 7 сентября 2019 года, стартовали международные соревнования по плаванию на открытой воде Oceanman Odessa-2019. Такой чемпионат проходит в городе уже во второй раз

Массовые заплывы профессионалов и любителей происходят на пляже Ланжерон, передает Еспресо.TV со ссылкой на газету Думская.net .

В этом году в соревнованиях принимают более 800 любителей плавания. Участники съехались в Одессу из 13 стран.

Это пловцы в возрасте от 7 до почти 70 лет. Многие пришли на Ланжерон целыми семьями.

Сегодня, 8 сентября, в рамках соревнований пройдут заплывы на короткие дистанции, а также детский и благотворительный заплывы.

Собранные средства пойдут на помощь 8-летней Кати Пэлин. Ребенок родился с синдромом Тричера-Коллинза и нуждается в операции на лице.