800 пловцов из 13 стран устроили массовый заплыв на одесском Ланжероне
8 сентября, 2019, 09:33
В Одессе в субботу, 7 сентября 2019 года, стартовали международные соревнования по плаванию на открытой воде Oceanman Odessa-2019. Такой чемпионат проходит в городе уже во второй раз
Массовые заплывы профессионалов и любителей происходят на пляже Ланжерон, передает Еспресо.TV со ссылкой на газету Думская.net .
В этом году в соревнованиях принимают более 800 любителей плавания. Участники съехались в Одессу из 13 стран.
Это пловцы в возрасте от 7 до почти 70 лет. Многие пришли на Ланжерон целыми семьями.
Сегодня, 8 сентября, в рамках соревнований пройдут заплывы на короткие дистанции, а также детский и благотворительный заплывы.
Собранные средства пойдут на помощь 8-летней Кати Пэлин. Ребенок родился с синдромом Тричера-Коллинза и нуждается в операции на лице.
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