7 сентября на фронте: россияне 14 раз открывали огонь из артиллерии, минометов, гранатометов и пулеметов
Об этом говорится в информационном строительстве по состоянию на 07:00 воскресенья, 8 сентября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Нарушение режима прекращения огня со стороны россиян и боевиков имело место вблизи 12 населенных пунктов:
Лебединский,
Старогнатовка,
Талаковка,
Новотроицкое,
Богдановка,
Новогригорьевка,
Водяное,
Новгородское,
Пивденнне,
Шумы,
Майорск,
Новотошковское.
При этом росиийсько-террористические силы применяли:
стрелковое оружие,
крупнокалиберные пулеметы,
ручные противотанковые и автоматические гранатометы,
минометы калибра 82 мм,
артиллерийские системы калибра 122 мм.
"За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - отметили в Минобороны.
О погибших и раненых с российской стороны, напомним, уже длительное время не сообщается.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники режим прекращения огня не нарушали.
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