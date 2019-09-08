7 сентября на фронте: россияне 14 раз открывали огонь из артиллерии, минометов, гранатометов и пулеметов

8 сентября, 2019, 07:20

В субботу, 7 сентября 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем, минометов, гранатометов и пулеметов

Об этом говорится в информационном строительстве по состоянию на 07:00 воскресенья, 8 сентября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Нарушение режима прекращения огня со стороны россиян и боевиков имело место вблизи 12 населенных пунктов:

Лебединский,

Старогнатовка,

Талаковка,

Новотроицкое,

Богдановка,

Новогригорьевка,

Водяное,

Новгородское,

Пивденнне,

Шумы,

Майорск,

Новотошковское.

При этом росиийсько-террористические силы применяли:

стрелковое оружие,

крупнокалиберные пулеметы,

ручные противотанковые и автоматические гранатометы,

минометы калибра 82 мм,

артиллерийские системы калибра 122 мм.

"За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - отметили в Минобороны.

О погибших и раненых с российской стороны, напомним, уже длительное время не сообщается.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники режим прекращения огня не нарушали.