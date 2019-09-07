Завоеванное нами решение морского трибунала приперло Путина к стене, - Порошенко поприветствовал освобождение украинцев

7 сентября, 2019, 14:16

Пятый президент Украины поприветствовал освобождение украинских пленников Кремля

Об этом он написал в Фейсбуке.

"Освобождение украинцев - пленников Кремля - это большое и радостное событие не только для них самих и их семей, а для каждого украинца во всем мире. Приветствую наших с возвращением домой! Этому искренне радуется вся Украина!

Как пятый президент Украины, причастный к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает. Горжусь тем, что завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев.

Сегодняшнее приподнятое настроение не должно нас расслаблять. Нам предстоит изнурительная борьба с заклятым врагом Украины, сильным и коварным. Это общее дело власти и оппозиции ", - написал он.