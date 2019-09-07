7 сентября, 2019, 22:22

Мать освобожденного из русского плена украинского режиссера Олега Сенцова отправляется из оккупированного Крыма в Киев на встречу с сыном

Об этом сообщают "Крым.Реалии" .

Мать Олега Сенцова собирается в воскресенье, 8 сентября, вместе с внуком Владом выехать в Киев к сыну. Об этом она сказала в телефонном разговоре с сыном в первые минуты после приземления самолета с ранее удерживаемыми в России гражданами Украины в "Борисполе".

"Я вижу тебя С Алиной Ты как? Моя радость! Целую обнимаю! На завтра готовлюсь", - сказала Людмила Сенцова.

"Я бы одно говорила: "Спасибо, спасибо!"... Не знаю, за что. Так и хочется сказать "Спасибо". Это очень страшно. Мне много лет, я могу не дождаться. Я его дождалась. Я завтра его обниму", - сказала Людмила Сенцова.