Я его дождалась, я завтра его обниму, - мать Сенцова едет из Крыма на встречу с сыном
7 сентября, 2019, 22:22
Мать освобожденного из русского плена украинского режиссера Олега Сенцова отправляется из оккупированного Крыма в Киев на встречу с сыном
Об этом сообщают "Крым.Реалии" .
Мать Олега Сенцова собирается в воскресенье, 8 сентября, вместе с внуком Владом выехать в Киев к сыну. Об этом она сказала в телефонном разговоре с сыном в первые минуты после приземления самолета с ранее удерживаемыми в России гражданами Украины в "Борисполе".
"Я вижу тебя С Алиной Ты как? Моя радость! Целую обнимаю! На завтра готовлюсь", - сказала Людмила Сенцова.
"Я бы одно говорила: "Спасибо, спасибо!"... Не знаю, за что. Так и хочется сказать "Спасибо". Это очень страшно. Мне много лет, я могу не дождаться. Я его дождалась. Я завтра его обниму", - сказала Людмила Сенцова.
- Сегодня между Украиной и Россией состоялся большой обмен военнопленными в формате "35 на 35".
- Группа Европейских народников Европейского парламента приветствует освобождение украинских пленников и ждет Олега Сенцова в Европарламенте.
- Освобожденный из русского плена украинский режиссер Олег Сенцов пообещал, что вскоре станет активным в соцсетях.
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