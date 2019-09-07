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Espreso.tvОбществоВернем не только людей, но и наши территории, - Зеленский о дальнейших шагах по мирному урегулированию на Донбассе

Вернем не только людей, но и наши территории, - Зеленский о дальнейших шагах по мирному урегулированию на Донбассе


фото: REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о дальнейших шагах по мирному урегулированию на Донбассе

Об этом Зеленский рассказал по возвращении украинских пленных в "Борисполе", сообщает "Укринформ".

"Далее мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать в Минском уже процессе разведение войск в два этапа: Золотое - Петровское сначала, а потом разведение по всей территории. И уже прекращении огня в полной мере. И прекращении войны. И после этого будет сложный этап - мы верим в это - вместе с вами, вместе со всей страной мы вернем не только людей, но и наши территории", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос о заключенных крымских татарах, президент отметил, что это будет второй этап возвращения пленных.

"Я думаю, что на втором уже этапе мы будем серьезно работать и мы вернем всех наших людей. Мы хотим это делать очень быстро. В ближайшее время. Когда - я не могу говорить. Мы мечтаем и работаем", - заверил Зеленский.

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