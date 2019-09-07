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Espreso.tvКриминалВ Киеве столкнулись три машины, движение в направлении Троещины перекрыто

В Киеве столкнулись три машины, движение в направлении Троещины перекрыто

В Деснянском районе столицы произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого было заблокировано движение в направлении Троещины

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Деснянском районе столкнулись три автомобиля. Автомобили остановились на светофоре на перекрестке на улице Братиславской собирались поворачивать в сторону Лесного проспекта. Как вдруг одна из машин с третьей полосы стала поворачивать направо подрезав при этом автомобиль "Лада".

Во время торможения последнее авто занесло и задев автомобиль Ford вынесло на встречную, где его протаранил внедорожник Toyota. Участники дорожного происшествия от госпитализации отказались. На участке дороги со стороны метро "Черниговская" образовалась огромная пробка, движение в направлении Троещины перекрыто, машины вынуждены объезжать по встречке. Сам автомобиль-нарушитель с места ДТП скрылся.

 

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