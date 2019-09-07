В Киеве прошел финал программы стартапов "MHP Accelerator 2.0"

7 сентября, 2019, 09:03

Это конкурсная программа от Radar Tech, Agrohub и МХП. Она нацелена на поиск, развитие и интеграцию технологических решений в сфере агробизнеса

Из 123 поданных на конкурс заявок, жюри проекта выбрало 9 лучших команд. В течение 3х месяцев 9 команд-резидентов проходили программу обучения от ведущих экспертов украинской и международной стартап-экосистемы, работали под менторством лучших специалистов МХП, запускали пилотные проекты, дорабатывали собственные решения, проверяли гипотезы и все это для того, чтобы получить возможность коммерческого запуска в партнерстве одним из крупнейших агрохолдингов Европы - МХП.

Директор департамента управления персоналом и коммуникаций МХП Ксения Прожогина подчеркнула: уникальность проекта заключается в том, что он меняет культуру компании и помогает талантливой молодежи развивать свой бизнес в Украине.

Победители MHP accelerator 2.0 получили возможность коммерческого запуска своего стартапа в партнерстве с агрохолдингом МХП. Без внимания не остались и другие участники.

Кирилл со своей командой долго разрабатывали свой проект. Они научились отслеживать жизненный цикл товарно-материальных ценностей. Будь то пластиковых или металлических. По его словам, это позволяет уменьшить риски мошенничества. Победитель говорит: компания МХП открыла для них новые перспективы.