Украинский фильм "Атлантида" победил на Венецианском кинофестивале
Об этом сообщает Венецианский кинофестиваль в twitter.
"Атлантида" - это смелая арт-хаузная лента, в которой приняли участие только непрофессиональные актеры - ветераны АТО, волонтеры, солдаты ВСУ и даже судмедэксперты.
"Это антиутопия. О результатах войны с Россией. Разумеется, мы выиграли, но получили полностью непригодную для жизни территорию. Главный герой возвращается с войны домой. Заводы закрыты, инфраструктура уничтожена, вода отравлена. Он хочет остаться там и ищет мотивацию, которая его удержит на этой территории. Конец условно счастливый и дает надежду ", - рассказал режиссер ленты Валентин Васянович.
"Горизонты" - это одна из официальных программ Венецианского кинофестиваля, вторая по престижности после основной.
Главную награду в основной программе кинофестиваля получил "Джокер" с Хоакином Фениксом. А гран-при вручили новой ленте Романа Полански "Офицер и шпион".
# BiennaleCinema2019- Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 7, 2019
Il / the Premio Orizzonti per il Miglior Film / Award for Best Film a / to:
Atlantis di / by Valentyn Vasyanovych pic.twitter.com/NDLvZ8iFYo
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