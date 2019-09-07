Украинский фильм "Атлантида" победил на Венецианском кинофестивале

7 сентября, 2019, 22:45

Фильм украинского режиссера Валентина Васяновича победил в программе "Горизонты" на Венецианском кинофестивале

Об этом сообщает Венецианский кинофестиваль в twitter.

"Атлантида" - это смелая арт-хаузная лента, в которой приняли участие только непрофессиональные актеры - ветераны АТО, волонтеры, солдаты ВСУ и даже судмедэксперты.

"Это антиутопия. О результатах войны с Россией. Разумеется, мы выиграли, но получили полностью непригодную для жизни территорию. Главный герой возвращается с войны домой. Заводы закрыты, инфраструктура уничтожена, вода отравлена. Он хочет остаться там и ищет мотивацию, которая его удержит на этой территории. Конец условно счастливый и дает надежду ", - рассказал режиссер ленты Валентин Васянович.

"Горизонты" - это одна из официальных программ Венецианского кинофестиваля, вторая по престижности после основной.

Главную награду в основной программе кинофестиваля получил "Джокер" с Хоакином Фениксом. А гран-при вручили новой ленте Романа Полански "Офицер и шпион".